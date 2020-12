À Manchester United, Paris doit faire honneur à son statut

À Old Trafford ce mercredi soir, Paris va devoir montrer un tout autre visage que celui affiché lors de ses dernières sorties. Non seulement pour ses supporters, mais aussi et avant tout pour lui-même : face à Manchester United, le club de la capitale a le devoir de proposer un contenu différent de celui montré face à Leipzig tout en assurant un résultat.

Manchester UnitedPSG 02/12/2020 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Quoi de mieux que le théâtre des rêves, pour retrouver cette sensation de plaisir ? Celle-là même qui est censée habiter le projet du Paris Saint-Germain depuis bientôt dix ans, qui s'en va et qui revient au gré des saisons ? Depuis la reprise, inutile de préciser que les fans du PSG ne l'ont plus ressentie après avoir vibré comme rarement durant l'été. Imaginez un peu : ils ne peuvent plus se rendre au Parc des Princes, ont été obligés de prendre un abonnement supplémentaire à Téléfoot, remplissent des autorisations de sortie pour s'offrir un bol d'air par jour... et, comble de la passion, ils doivent subir les indigestions de leur équipe favorite deux fois par semaine en moyenne. Car depuis quelques semaines, un peu plus d'un mois même, le PSG est dans le dur. Il l'était déjà quand il a reçu Manchester United le 20 octobre dernier, et son état ne s'est guère amélioré.