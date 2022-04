À Manchester United, le fond de l'air est Fred

Au milieu d'un Manchester United toujours en grand chantier, qui peine à digérer les enseignements de son nouveau senseï allemand Ralf Rangnick, Fred retrouve des couleurs. Le Brésilien, qui n'a jamais complètement conquis ni les supporters ni les observateurs depuis son arrivée en 2018, s'est épaissi dans l'entrejeu mancunien ces dernières semaines, au point d'en devenir l'un des atouts maîtres.

Everton Manchester United 09/04/2022 à 13h30 Premier League Diffusion sur

Under Pressure

L'heure n'était pas aux réjouissances à Old Trafford, samedi dernier. Lesn'avaient pas pu faire mieux qu'un maigre 1-1 face à Leicester et ne prenaient qu'un petit point les bloquant à la septième place de Premier League. Une situation au classement, hors de la zone européenne, qui ne ravit pas la moitié rouge de Manchester. Mais à United, il en est un qui n'a pas à rougir de ses dernières performances, et qui a d'ailleurs remis ses coéquipiers dans le droit chemin encore ce week-end. Entre son caviar vendangé par Bruno Fernandes dès la 26minute après une interception, son activité en défense et son égalisation aussitôt après l'ouverture du score des, Fred a été le meilleur joueur de son équipe ; et depuis l'arrivée d'un certain Ralf Rangnick au club, il n'est plus si rare de pouvoir le dire.Entre le coach allemand et le milieu brésilien, l'osmose n'a rien du hasard. Sous la férule d'Ole Gunnar Solsjkaer au début de l'année, lorsque les Diables étaient tout sauf flamboyants, il était déjà l'un des moteurs…