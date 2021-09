À Manchester City, Nkunku frappe trois fois

Auteur d'un triplé face à Manchester City et malgré une lourde défaite (6-3), Christopher Nkunku a rayonné en cette première journée de Ligue des champions et prouvé une nouvelle fois son importance au sein du RB Leipzig.

Loin de Paris

Est-il possible d'inscrire un triplé mais de repartir avec la mine des mauvais soirs ? La réponse se trouve au bout des crampons de Christopher Nkunku, 23 ans. Face à Manchester City, l'ancien milieu de terrain du PSG a surnagé au milieu des vagues anglaises, devenant le premier joueur du RasenBallsport à inscrire un triplé en Ligue des champions. Positionné à droite en soutien d'André Silva, il a d'abord été à la réception d'une excellente remise de la tête de Nordi Mukiele, qu'il prolonge à son tour de la caboche dans le petit filet d'Ederson. La suite est quasiment du même acabit. Étrangement démarqué entre les géants Nathan Aké et Rúben Dias, Nkunku prend les devants et s'élève de nouveau, du haut de son mètre 75 au premier poteau, ramenant les siens à hauteur. Enfin, c'est en pur bomber, et à bout portant, qu'il vient croiser l'offrande de Yussuf Poulsen. Ses coéquipiers n'en prendront malheureusement pas exemple.La panoplie est complète, malgré la lourdeur du score, et vient rappeler l'importance d'un gamin qui semble passer sous les radars des honneurs qu'il doit, légitimement, recevoir. Car au-delà des buts, la performance de Christopher Nkunku est venue mettre en avant les qualités d'un joueur offensif moderne par excellence. Celles d'un garçon qui, en 81 minutes top chrono, a su inscrire trois réalisations sur ses trois seules tentatives (ce sont par ailleurs les trois frappes cadrées du RBL sur l'ensemble du match) et en ayant tâté le cuir à 32 reprises. Une efficacité probante dans les 25 mètres adverses, qui efface petit à petit le rendement du pourtant historique Emil Forsberg et du joyau annoncé, Dominik Szoboszlai.. Si l'analyse de Christopher Nkunku après le match semble lucide et propre, elle traduit également une joie bien camouflée. Difficile en effet de retenir ses émotions quand on repart de Manchester en ayant collé trois pions à la troupe de Guardiola. Un spectacle un peu plus embelli par sa portée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com