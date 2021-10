À Lyon, voilà où s'aime Aouar

Buteur pour la cinquième fois en six matchs, Houssem Aouar semble peu à peu retrouver son niveau. Après une saison cauchemardesque, le Français a haussé son niveau de jeu et redevient un des grands patrons de l'OL.



Vive le Danemark

D'habitude, l'homme qui ressort des rencontres de l'OL cette saison, c'est Lucas Paquetá. Ou bien Karl Toko Ekambi. Parfois Bruno Guimarães. Mais ce samedi soir sur sa pelouse, face à Lens (2-1), Houssem Aouar a brillé et encore marqué pour choper le premier rôle. De nouveau, il semble incarner cette équipe rhodanienne. Aussi bien dans ses qualités, que ses défauts. À l'image de ses coéquipiers brésiliens, il est techniquement génial balle au pied et généreux dans l'effort. Mais comme eux, et l'ensemble de cette équipe lyonnaise, il est aussi trop rapidement à bout de forces. De quoi expliquer comment Lyon arrive très souvent, pour ne pas dire toujours à se mettre dans des situations particulièrement inconfortables en fin de matchs.Quelque peu éclipsé par les performances de ses coéquipiers depuis août, Houssem Aouar n'a plus rien à voir avec le milieu de terrain qu'il était l'an dernier. Exit les grigris inutiles, le pressing peu convaincant, les passes ratées, et la volonté de ne briller qu'en C1. Clairement sur la liste des transferts depuis l'été 2020, son non-départ a complètement annihilé son précédent exercice. Il était devenu si problématique sur le terrain, que ne plus le voir titulaire ne dérangeait pas tant que ça les supporters lyonnais. N'incluez pas Aouar dans votre onze titulaire un an plus tôt et vous étiez sûr de provoquer une manifestation dans la capitale des Gaules.Bénéficiant toujours d'un bon de sortie lors du dernier mercato, le Lyonnais aurait pu plonger un peu plus dans les méandres des prestations honteuses en ne voyant personne frapper à sa porte. Mais l'arrivée de Peter Bosz l'a relancée et il a bien débuté la ligue des talents en tant que titulaire. Toutefois, ses performances, qui ressemblaient à celles de l'an passé, ont poussé le Néerlandais à l'envoyer goûter au banc lors du choc face au PSG. Son salut est finalement venu des blessures successives de Moussa Dembélé et d'Islam Slimani, qui ont forcé Bosz à l'inclure parmi les quatre joueurs offensifs. Et là, Aouar s'est timidement remis à briller. Tout n'était pas parfait, mais les intentions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com