À Lyon, une drôle de gestion des jeunes de l'Académie

Force de l'OL depuis de nombreuses années, les jeunes de l'académie sont gérés d'une drôle de façon ces derniers mois, et certains quittent le club contre toute attente. Alors que Peter Bosz veut s'appuyer sur cette jeunesse, leur gestion pose beaucoup de questions.

L'Olympique lyonnais informe avoir trouvé un accord de principe avec l'OGC Nice pour le transfert du défenseur Melvin Bard. https://t.co/1Ye9pDDGks pic.twitter.com/PcURaio1uR -- Olympique lyonnais (@OL) July 16, 2021

Les précédents Gouiri et Kalulu

L'annonce est tombée sur les coups de 18h15, vendredi 16 juillet, sur les réseaux sociaux de l'OL.Un transfert inattendu, alors que le désormais ex-latéral lyonnais est actuellement à Tokyo pour disputer les Jeux olympiques avec l'équipe de France.Ce départ est d'autant plus surprenant que Melvin Bard était présent à la reprise des hommes de Peter Bosz, qui n'a pu coacher l'international espoir que deux jours, alors que Maxwel Cornet bénéficie d'un bon de sortie et que le club a besoin de vendre. En plus, le latéral a toujours clamé son amour pour l'OL et voulait vraiment s'imposer. La soudaineté de cette annonce est aussi mal passée chez certains supporters, qui voyaient Melvin Bard s'imposer dans son club formateur, après une première année délicate sous les ordres de Rudi Garcia (18 matchs, 8 titularisations), qui préférait faire évoluer Maxwel Cornet un cran plus bas ou décaler Mattia De Sciglio côté gauche, ne lui laissant que des miettes.Le cas Melvin Bard, quatrième latéral gauche lyonnais avec Cornet, Koné et Henrique, n'est pas le seul à souligner ces derniers mois. L'été dernier, Amine Gouiri a lui aussi fait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com