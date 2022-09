À Lyon, un mercato incohérent

Après un début de mercato emballant, l'OL a finalement pondu quelque chose d'assez décevant. Avec la vente de son meilleur joueur, des indésirables toujours au club et un trou aussi bien numérique que qualitatif au poste de défenseur central, Lyon a réalisé un mercato à l'image de la saison dernière.

Tout et son contraire

À Lyon, on pensait que le mercato s'arrêtait le 1juillet. Ce jour-là, l'OL vient d'annoncer l'arrivée de Corentin Tolisso, la prolongation du prêt de Tetê et avait déjà enregistré les arrivées d'Alexandre Lacazette, Rémy Riou et Johann Lepenant. Bruno Cheyrou, le directeur du recrutement, se permet même un tacle glissé à l'OM :, explique-t-il, tout fier de sa blague, lors de la conférence de presse organisée pour la prolongation de Tetê. C'est vrai qu'à ce moment-là, les Rhodaniens réalisent un bon mercato et se renforcent correctement alors qu'ils ne joueront pas de Coupe d'Europe cette saison.Mais le retour de bâton est instantané pour Cheyrou et Lyon. Depuis, ils n'ont fait venir que Nicolás Tagliafico et, mercredi, les Gones annonçaient la signature du prometteur Saël Kumbedi, en doublure de Malo Gusto. Le problème, c'est que la plupart des indésirables sont toujours là. Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Damien Da Silva, Jérôme Boateng resteront donc au moins six mois supplémentaires entre Rhône et Saône. Lyon n'a réussi à se séparer que de Léo Dubois, Tino Kadewere et Youssouf Koné, quand Jason Denayer a quitté le club libre. Qu'est-ce que Bruno Cheyrou et les quatre membres de sa cellule de recrutement ont donc fait depuis le 1juillet ? Ils ont vendu Lucas Paquetá , probablement le meilleur joueur de l'effectif, envoyé à West Ham contre 60 millions d'euros (dont 18 millions de bonus). Mais, comme lors du départ de Memphis il y a un an, les dirigeants lyonnais n'ont pas estimé avoir besoin de chercher de remplaçant, mettant en avant ce coup-ciPourtant, le rachat de l'OL par John Textor, censé hausser le budget de 40 millions d'euros, devait mettre Lyon en position de force dans les négociations, en ayant moins besoin de vendre, comparé aux saisons… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com