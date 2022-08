À Lyon, les compteurs sont remis à zéro

Ce vendredi soir, à 21 heures, l'Olympique lyonnais va donner le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de Ligue 1 en recevant l'AC Ajaccio au Groupama Stadium et ce avec bon nombre d'interrogations dans la tête. Privés d'Europe après un exercice manqué, les Gones et plus particulièrement leur coach, Peter Bosz, seront scrutés de très près. Et pour cause : le tacticien néerlandais n'a plus de marge de manœuvre.

L'autoroute du bonheur ou la descente aux enfers ?

Cette fois, plus d'excuse. Miraculeusement conservé à son poste d'entraineur il y a un mois et demi lors de la présentation officielle de John Textor, le nouvel actionnaire de l'Olympique lyonnais, Peter Bosz entame la saison 2022-2023 avec zéro crédit dans la poche. Les résultats désastreux de l'an passé (huitième de Ligue 1, expulsé dès les 32de finale de la Coupe de France et humilié en quarts de finale de la Ligue Europa) pèsent encore dans toutes les têtes lyonnaises – y compris celle de Jean-Michel Aulas – et l'incertitude plane sur la capacité de l'entraineur néerlandais à guider un effectif compétitif – sur le papier – dans les hautes sphères de l'Hexagone. Alors, à l'aube d'affronter Ajaccio et de lancer ce nouvel exercice de Ligue 1, Bosz n'a qu'une seule option en main : gagner.Un objectif certes à la portée de l'OL pour la réception de l'ACA mais également pour le reste de la saison. Lors de la présentation officielle de Textor, ce dernier martelait que l'OL allait se renforcer et viser haut.