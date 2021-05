À Lille, le magma bouillonne avant l'éruption

C'était comme un before qui n'aurait - pour le moment - pas de suite. Entre fumis, bombes agricoles et blocage d'une bretelle d'autoroute, les supporters lillois ont accompagné une dernière fois les leurs à Pierre-Mauroy dimanche soir face à Sainté. Ils en sont convaincus, l'échéance a simplement été retardée de quelques jours. Rendez-vous est pris dimanche prochain, en caleçon, dans la fontaine de la Grand'Place et à l'aéroport de Lesquin.

"La France entière, hormis le bassin minier et Paris, est derrière nous."

Maxime ne lâche pas son téléphone.À l'autre bout de la ligne, le centre d'appel des sapeurs-pompiers du Nord. L'arrière-train à moitié sur la glissière de sécurité, casquette et écharpe du LOSC ajustées comme jamais, le Lillois de 21 ans jubile et la joue devin :(Rires.)Il est 19h en ce dimanche de multiplex, les abords de Pierre-Mauroy sont bouillants. Un fourgon pompe-tonne des soldats du feu a tout juste le temps de débouler, déployer une lance et circonscrire les braises que le roi Burak Y?lmaz passe une tête à l'une des fenêtres exigües de l'avant-dernier étage du Radisson. Ni une ni deux, les quelque 3000 supporters présents déploient leurs cordes vocales à l'intention de leur Kral, dont l'apparition est digne de celle du pape place Saint-Pierre un jour de Pâques., s'enflamme Arnaud, 57 balais et toujours d'attaque pour se percher sur un plot en béton., déboule son pote, Thaddée, lui aussi la veste "Y'est D'dins" (il est dedans, NDLR), enfilée.Pendant qu'un OVNI passe au même moment sur l'esplanade du stade -- en s'étonnant que la rencontre face à Sainté n'ait pas encore débuté malgré l'emballement, les DVE (Dogues Virage Est) débarquent. Façon Viktor Krum et sa clique de Bulgares dans le cinquième volet de la saga