À Lens l'or, à Marseille le sang

Le naufrage continue à Marseille. Logiquement battus par des Lensois (0-1) auteurs d'une bonne seconde période, les joueurs de l'OM enchaînent une deuxième défaite de rang à domicile en Ligue 1. Pour les hommes d'AVB, le pire bilan n'est pas le bilan comptable, mais celui du jeu.

Olympique de Marseille 0-1 RC Lens

Du sang, pas d'or

Comme lors de chaque soirée d'ennui, rien de mieux qu'une bonne connerie pour s'offrir un peu d'action. Préposé à la bêtise, Leonardo Balerdi imite les téléspectateurs et pique du nez devant Banza. Ivre de joie mais pas que, comme en témoigne sa conduite de balle sur le boulevard qui le mène jusqu'à Mandanda, le Lensois offre maladroitement quelques précieux instants à Duje ?aleta-Car. On joue depuis 25 minutes et d'un tacle glissé désespéré, le Croate prive les visiteurs de l'ouverture du score. On joue depuis 25 minutes et d'un tacle glissé, le Croate prive les fidèles de la Ligue 1 d'une frappe cadrée. Il n'y en aura pas lors du premier acte. Ce mercredi soir, le couvre-jeu a commencé dès 21 heures et a cessé une heure plus tard. Mais seulement dans le 62. Révoltés après la pause, les Lensois ont profité de la médiocrité de leurs hôtes pour repartir à la maison avec trois points mérités. À Marseille, où on a souvent évoqué ces matchs en retard comme une marge pour un potentiel retour vers le podium, la situation se complique encore...De l'OM, on attendait un rebond, même modeste, après la défaite face à Nîmes. C'est ce qu'on voulu dire, à leur manière, les supporters phocéens, en affichant un immense " vous êtes dégueulasses " en tribune. De Lens, on attend toujours du jeu, un frisson, des idées. Les idées sont sur le papier, avec la défense à trois classique mais un Doucouré positionné en sentinelle derrière un milieu à quatre avec un Kakuta libre comme l'air. Dans les faits, les Nordistes mettent