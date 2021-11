À Leipzig, le PSG doit passer à l'action

Depuis le début de saison, le PSG a prouvé qu'il savait bien réagir lorsqu'il est mis en difficulté ou mené au score comme cela a été le cas lors du match aller de Ligue des champions face au RB Leipzig (3-2). Sauf que pour s'éviter des fins de match crispantes, les hommes de Mauricio Pochettino se doivent de ne plus être dans la réaction, mais dans l'action. Et cela pourrait passer par un changement de système.

Les matchs du PSG se suivent et se ressemblent. Avec cette sensation qu'il suffit aux Parisiens d'appuyer sur l'accélérateur durant les 20 dernières minutes pour arracher une victoire pas forcément méritée sur l'ensemble du match. Cela a déjà été le cas face au RB Leipzig en Ligue des champions lors du match aller au Parc des Princes (3-2), et plus récemment encore face au LOSC ce vendredi en Ligue 1 (2-1). Un match durant lequel les Parisiens ont souffert. Menés au score, les potes de Marquinhos ont longtemps tenu grâce à leur charnière centrale, aux arrêts de Gianluigi Donnarumma et à la maladresse des Dogues.