À la rencontre de l'équipe de France de football sourds, qui rêve du Brésil

Depuis quatorze ans, l'équipe de France de football sourd attend un titre. La prochaine occasion ? La médaille d'or aux Deaflympics 2022 au Brésil, l'équivalent des JO pour le monde sourd et malentendant. Sauf que la route est encore longue pour les Bleus, en pleine reconstruction. Et cette route passait par une opposition interne à Eaubonne, dans le Val-d'Oise, samedi dernier, à quatre mois de deux matchs qualificatifs pour les Deaflympics contre la Turquie et la Tchéquie.

Table rase, bleu de chauffe et bouche-à-oreille

À 70 kilomètres au nord de Clairefontaine-en-Yvelines, une autre équipe de France s'est aussi retrouvée pour la première fois depuis des mois avec une grande échéance en ligne de mire. Mais pas de château de Montjoye ni de belles cylindrées, et encore moins de montée des marches le long du buisson le plus célèbre de l'Hexagone. Ici, on se satisfait de retrouver le football et les copains sous aucune caméra. Bienvenue à Eaubonne, au CDFAS : le centre départemental de formation et d'animation sportives du Val-d'Oise. Le soleil a beau briller, ce sont les sourires qui irradient les lieux. Le tout dans un silence seulement brisé par le ronronnement de la départementale 170 et le bourdonnement des avions qui décollent de Roissy. Un silence tout à fait normal, puisqu'il s'agit du rassemblement des 28 joueurs de l'équipe de France des sourds et malentendants. Tous ont répondu à l'appel du sélectionneur Sylvain Morvan, pour une journée où chacun joue sa place dans le groupe de 18 qui affrontera la Turquie et la Tchéquie début septembre. L'enjeu ? La qualification pour les Deaflympics, équivalent des Jeux olympiques pour les personnes ayant au moins 55% de surdité, qui auront lieu l'année prochaine au Brésil.Avant d'accomplir le rêve de tout footballeur et de jouer au Brésil, les Bleus ont fait comme ceux de Blanc et Deschamps après 2010 : ils sont repartis de zéro, après une décennie de sécheresse., explique Stéphane Tucillo, directeur sportif du football sourd auprès de la Fédération française handisport (FFH) depuis février 2020.