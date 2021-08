À la recherche des premiers maillots floqués Messi

Sésame ouvre-toi. Avant, pendant et après la présentation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les supporters se sont rués vers les boutiques officielles à la recherche du maillot de l'Argentin. Une affluence bien gérée par le staff, quitte à revoir les horaires, vérifier les cartes d'identité, et apprendre le bengali sur le pouce.

Rue fermée et carte d'identité

Entre le Parc des Princes et le Stade Jean-Bouin, les routes sont barrées, mais les véhicules s'entassent. Il faut deux mains pour compter les camions de CRS, tandis que d'autres, siglés de la mairie de Paris, permettent à des employés d'installer des panneaux publicitaires. Mais c'est une autre camionnette qui attire les regards juste avant onze heures., s'exclame un des premiers dans la file. Raté. Le livreur affrète en réalité un carton plein de ballons PSG. Les maillots, eux, attendent déjà à l'intérieur, bien au chaud. Le temps de floquer quelques centaines d'exemplaires et de les mettre en rayon, la boutique préfère ouvrir à quinze heures, quatre heures plus tard que d'habitude. L'occasion de préparer l'armée de vendeurs arrivés en renfort pour l'occasion et sous contrat pour la semaine. Mais aussi d'éviter la foule présente pour la présentation de l'Argentin.témoigne Nicolas, vendeur éphémère.Le jour-J, une jauge est prévue par le PSG. À l'entrée, le vigile fait entrer les gens compteur à la main. Combien peuvent entrer en même temps ?(Rires.). En retrait, cinq hommes en combinaison de jardinier profitent de leur pause pour chasser de la liquette. Un sourire se forme sous leur masque :Si ces employés des espaces verts font partie des premiers de la file,, lance fièrement Gérard en montrant la carte attestant de son handicap., continue-t-il. Son bonheur laisse vite place à l'impatience :