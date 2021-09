À la Meinau, l'extase de France

Les 21.746 personnes tassées dans l'antre du Racing Club de Strasbourg ont tous, d'une manière ou d'une autre, contribué aux seules vraies satisfactions de ce match France-Bosnie : le retour d'un beau public pour soutenir les Bleus après deux ans de restrictions sanitaires, mais surtout des déplacements en région. Alors merci, la Meinau.

Pour toi public

99% des interviews d'un coach à chaud à la mi-temps sont inutiles. Et dans le dernier pourcent restant, 99% trouvent leur utilité grâce aux fameux aléas du direct. C'est ainsi que ce mercredi, à Strasbourg, Didier Deschamps a offert cette fameuse part des anges., a-t-il répondu au moment où Carine Galli lui tendait son micro floqué M6. Pour éviter tout incident diplomatique avec un des diffuseurs officiels de l'équipe de France et par la même occasion avec la profession, le sélectionneur est revenu de lui-même sur cette scène dès son arrivée en conférence de presse., soufflait-il, penaud.Ouf, tout le monde respire.Pendant que le sélectionneur continue de se confondre en excuses auprès de l'intéressée sur le parking de la Meinau, les derniers supporters se cramponnent sur un muret pour apostropher les champions du monde qui grimpent dans leur bus. Dans cette histoire anecdotique, le seul mot important est. Cette masse bruyante et joyeuse. Cette foule bleue qui a mouillé ses maillots de l'équipe de France et du Racing pendant plus de 90 minutes. Cette marée qui a enchaîné les encouragements quelque soit le score au tableau d'affichage. Et tant pis pour les acouphènes de Didier.Ce match nul laissera sur sa faim la plupart des observateurs, et à raison. Mais cette Meinau, elle, a kiffé sa soirée de mercredi comme rarement., reconnaissait Hugo Lloris.