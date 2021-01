À la genèse de la Super-Ligue

La Superligue ne représente pas franchement une nouveauté. Depuis plus d'une décennie, le spectre d'une ligue fermée hante nos contrées. Certes, la crise sanitaire et l'affaissement des droits TV ont relancé, voire accéléré le processus. Ou comment un simple outil de chantage des grands clubs européens pour obtenir davantage de concessions de la part de l'UEFA s'est progressivement transformé en un vrai projet, et désormais presque une impérieuse nécessité économique pour les multinationales du ballon rond.

G14 vs UEFA

Depuis l'après-guerre, les grands clubs tentent de prendre une place de plus en plus importante et une autonomie grandissante, tandis que leur puissance financière s'alourdissait sur les épaules de l'UEFA. L'organisation des compétitions européennes est rapidement devenue la ligne de front de cette grande bataille sonnante et trébuchante. Certaines contraintes, par exemple géopolitiques avec le rideau de fer, freinaient les ambitions trop criardes. Toutefois, au tournant des années 1980 et 1990, avec l'envolée des droits TV, de nouvelles perspectives se sont ouvertes. En 2001, voici vingt ans, la création du G14, clairement inspiré du modèle de ces grandes messes où les pays les plus riches imposaient leur timing économique à l'ensemble de la planète, a montré la voie. Et déjà, la question d'une ligue fermée se formulait sur toutes les lèvres, à Munich ou Londres, avec en référence ce qui se passait outre-Atlantique dans le basket pro notamment. L'UEFA avait fini par leur construire une Ligue des champions sur mesure, afin d'assurer leur bonheur, une garantie de rentrées pécuniaires, et surtout de conjurer le cauchemar d'une victoire de l'Étoile rouge de Belgrade ou même du FC Porto.En 2006, l'UEFA tente malgré tout de poser quelques bornes. Par exemple : autour de la question de la mise à disposition des joueurs auprès des équipes nationales, pierre angulaire du pouvoir de l'instance. Il s'agissait là d'une tentative de faire rentrer un tant soit peu dans le rang des clubs qui se sentaient désormaispour reprendre la phraséologie de l'époque. Et l'un des vilains petits canards s'appelait alors l'Olympique lyonnais. L'OL avait porté plainte contre la FIFA, à la suite de l'indisponibilité de trois mois de son défenseur, Éric Abidal, blessé en novembre 2005, menacé en retour d'être exclu de la Ligue des champions.Dix ans plus tard, en 2016, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com