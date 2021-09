information fournie par So Foot • 06/09/2021 à 06:00

À l'école, le foot sur le banc des remplaçants

Si le football est le sport numéro 1 en France, il n'a pas la même cote d'amour auprès du corps enseignant. Rares sont les professeurs qui choisissent le ballon rond lorsqu'il s'agit de faire bouger les élèves. À l'heure de la rentrée, enquête sur le malaise entre le football et l'école française.

Non ! On ne fera pas foot aujourd'hui #UnMétierUnePhrase -- Le Prof d'EPS (@LeProf_EPS) June 5, 2018

Instituteur dans l'Eure, Bruno Vaugelade constate année après année à quel point le football est incontournable dans la cour de son école. Et l'influence du foot a débordé du simple cadre de la partie endiablée pendant la récré., poursuit l'enseignant.Même constat pour Rémi, professeur d'éducation physique et sportive au collège.Fort de ses deux millions de licenciés en France, le sport roi s'est taillé une place à part dans la société, et en particulier chez les jeunes adolescents, beaucoup d'entre eux en ayant intégré les codes. Présent partout ou presque, il reste en revanche peu présent une fois le portail de l'école franchi. Titulaire indiscutable chez les élèves, il est ainsi cantonné à un rôle de remplaçant chez la majorité des enseignants.