À Clermont, le ballon rond rattrape l'ovale

Contre Troyes ce dimanche à 15h, le Clermont Foot dispute le premier match de Ligue 1 de son histoire à domicile. Au stade Gabriel-Montpied, les Auvergnats seront au centre de l'attention de toute une ville, plus habituée jusqu'ici aux exploits de ses rugbymen, qui ne reprendront eux que début septembre. Tant mieux pour les footeux qui sont enfin sortis de l'ombre de l'ASM dans ce fief de l'ovalie.

Clermont Foot, c'est le Barça. Enfin presque, mais rien à voir avec les maillots rouge et bleu du club auvergnat, fraîchement promu en Ligue 1. Si les Auvergnats se sont inspirés des Catalans, c'est parce qu'ils offrent la possibilité à leurs abonnés de revendre leur place en cas d'absence un jour de match, comme au Camp Nou. Une disposition imposée par le succès inattendu de la campagne d'abonnement, avec 8 735 cartes vendues sur les 13 500 places du stade., se marre le président-propriétaire du Clermont Foot, Ahmet Schaefer. L'homme d'affaire suisse peut avoir avoir le sourire : sur cette terre de rugby, le Clermont Foot a enfin rencontré son public.Cette, comme la décrit le président, s'est formée peu à peu au cours de la saison dernière, celle de la montée., analyse Léo Corcos qui suit le CF 63 pour France Bleu Auvergne. Forcément, le public s'entiche de cette équipe qui a, en plus, le bon goût de proposer un football agréable sous les ordres de Pascal Gastien. Tant et si bien que les matchs passent, et que la ferveur grimpe jusqu'à l'explosion, le soir du 9 mai dernier., raconte Jipé, ultra clermontois. Il poursuit :