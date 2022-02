À Calais, le foot pour oublier l'enfer

Oubliez la folie furieuse du Parc des Princes, les bars confortables ou le combo pizza-bières entre potes. Mardi soir, au milieu de la boue, des tentes, des rondes de CRS et d'une zone d'activité, une cinquantaine de réfugiés se sont rassemblés à Calais pour regarder ce PSG-Real. On y était.

Alors que Kylian Mbappé slalome dans la surface madrilène, un jeune Soudanais explose de joie.lâche-t-il, emmitouflé dans une doudoune orange et bleu, avant de célébrer à la manière de l'attaquant français l'unique but de ce huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real (1-0) ., se marre Foued, l'une des deux têtes pensantes de l'association Mozaïc, qui propose régulièrement des animations culturelles aux réfugiés calaisiens.Avant la folie, il était surtout question de ramener, par le foot, de la légèreté., insiste Foued. Rembobinage.21h, mardi soir, à Calais. Plus d'un millier d'exilés continuent d'y errer chaque jour. Pour tableau, l'autoroute A16 et la rocade portuaire, où la dernière victime en date, Abdallah, un Soudanais de 28 ans, a perdu la vie en chutant d'un camion fin janvier (la 347victime à la frontière franco-britannique depuis 1999, NDLR), la zone d'activité Transmarck où pullulent les entreprises de transport et ce terrain vague où une tonnelle a été installée à l'arrachée. Les tentes dans lesquelles dorment les exilés sont détrempées. On ne fait pas trois pas sans se retrouver dans la boue. Deux associatifs viennent aux nouvelles., enchaîne Foued, à deux pas d'un entrepôt de 8 250mque le géant Amazon se fait construire.Sous son bob et sa barbe de trois jours, l'ancien habitant de Saint-Germain-en-Laye sort l'analyse adéquate :