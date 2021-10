À Burnley, Maxwel Cornet est redevenu lui-même

Tantôt coqueluche, tantôt tête de turc des supporters de l'Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet a mis fin à une aventure de six ans cet été pour partir direction Burnley. Un choix qui a pu interroger, mais qui semble finalement judicieux. Meilleur buteur de son équipe, l'Ivoirien prend un plaisir fou à retrouver ce poste d'attaquant qui lui manquait tant. Surprenant ? Pas vraiment.

Reculer pour mieux marquer

12 juin 2021, Cape Coast, Ghana. Sélectionné par Patrice Beaumelle pour représenter la Côte d'Ivoire, Maxwel Cornet n'apparaît pas sur la feuille de match. La raison : une indélicatesse au talon d'Achille, mais pas que., resitue le sélectionneur des Éléphants."Coach, ça fait des mois que je joue comme piston, je n'ai plus les repères"Quatre mois plus tard, l'inquiétude a été remplacée par l'allégresse de faire trembler les filets. Transféré le 29 août à Burnley, l'ancien lyonnais a déjà fait chavirer Turf Moor à plusieurs reprises. Mieux, avec trois pions en Premier League, il a marqué 43% des buts de son équipe. Seuls Jamie Vardy (47%) et Heung-min Son (44%) font mieux dans leurs écuries respectives.Serge Costa, son analyste vidéo jusqu'en octobre, résume la situation :C'est bien simple : avec Burnley il a démarré l'intégralité de ses six matches en attaque. Soit autant que durant toute la saison 2020-2021 à l'Olympique Lyonnais. Un maigre total qu'il arrivait souvent à faire fructifier (deux buts et deux passes décisives). Logique, l'Ivoirien de 25 ans a éclaboussé de son talent offensif toutes les équipes de jeunes de Metz et de France avant d'être recruté par l'OL pour apporter sa vitesse devant en fin de match. Systématiquement associé à un attaquant ou installé sur le côté sous Bruno Genesio et