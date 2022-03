À Brest, l'OM bat Le-Blé au fléau et repasse deuxième

Passé devant très rapidement, Marseille a tenu à distance le Stade brestois en terres finistériennes et signe un succès autoritaire (1-4), pour retrouver le succès en Ligue 1 et se replacer en deuxième position. Le revenant Amine Harit a notamment été décisif (un but et une passe dé).

Brest 1-4 OM

Gerson, encore

Après un début de week-end pas folichon, il fallait bien sauver l'honneur au compteur buts de cette 28journée de la Ligue des talents : il y avait eu les six buts au Groupama Stadium en milieu d'après-midi, et il y en a eu cinq entre Brest et l'OM pour finir proprement. Même si elle enquille les caramels en Ligue Europa Conférence, l'équipe de Jorge Sampaoli n'avait plus gouté au succès dans l'Hexagone depuis trois rencontres et avait bien besoin de cela : pour calmer un certain bourdonnement dans les oreilles, d'abord, mais surtout pour récupérer la place de dauphin - d'un chouïa - au nez et à la barbe de l'OGC Nice, accroché à Montpellier samedi (0-0). Et tout cela, sans Dimitri Payet.Ça a commencé très fort : un Amine Harit avec des fourmis dans les jambes (car pas titularisé depuis un mois et demi), un ballon vicieux de Mattéo Guendouzi et un Arkadiusz Milik à quelques pointures de pouvoir marquer dès la deuxième minute. Mais pris à la gorge, les locaux n'ont pas résisté à cette vague olympienne d'entrée : quelques secondes plus tard, on a retrouvé les mêmes hommes en action et le Polonais a glissé intelligemment à Gerson, buteur face à Brest pour la deuxième fois cette saison au cœur d'une défense finistérienne un peu perdue. Une dizaine de minutes plus tard, il a fallu la main ferme de Marco Bizot pour s'opposer au coup franc de Milik (13) et son calme au moment de voir Pape Gueye shooter au-dessus (15). Faisant leur match avec sérieux et patience, les Ty-Zefs ont pointé le bout de leur…