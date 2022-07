À Brest, l'heure de Karamoko Dembélé a-t-elle sonné ?

"Grand talent" selon Brendan Rodgers, "phénomène" pour Christopher Jullien... Mais comment Karamoko Dembélé, 19 ans, s'est-il retrouvé à Brest en juillet 2022 alors qu'on voyait en lui le futur crack mondial dès ses 13 ans ?

Brendan Rodgers calme le jeu

Retour en 2016. Karamoko Dembélé n'a que 13 ans, mais il fait parler de lui dans le monde entier quand il entre en jeu avec les U20 du Celtic . La planète football s'enflamme et découvre un ailier de poche (1,67m), gaucher, capable de réaliser passements de jambes, crochets, petits ponts et de marquer. Futur crack, assurément. Ce que tout le monde ignore, c'est que cela fait trois ans que le gaucher brille avec les catégories jeunes du Celtic et que cette apparition en U20 est une récompense de ses deux derniers tournois, qu'il a terminés en étant élu meilleur joueur. Un saut dans le grand bain pour l'Anglo-Ivoirien, qui a débarqué à Glasgow avec ses parents juste après sa naissance en Angleterre. Ce qui explique pourquoi Karamoko Dembélé alterne entre les deux sélections voisines, avec un penchant pour lesLes années passent, et le prodige continue de brûler les étapes. À tout juste 15 ans, il inscrit son premier but avec les U20 et se voit offrir un contrat professionnel, deux mois plus tard . La route du génie semble dégagée, mais le coach de l'équipe première, Brendan Rodgers, calme le jeu :avait lancé le technicien auVisionnaire. Quatre ans et seulement une dizaine de matchs en professionnel plus tard, l'ailier vient de débarquer à Brest pour (re)lancer sa carrière... à 19 ans. Frustrant au regard d'un talent considérable dont se souvient Christopher Jullien au micro de RMC Sport., détaille l'ancien coéquipier de Dembélé au Celtic.