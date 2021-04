À Berlin, le derby de tous les possibles entre l'Union et l'Hertha

À l'aube du quatrième derby berlinois de l'histoire en Bundesliga, l'Union a quitté ses habits de petit poucet et fait figure de grand favori. Toujours en course pour une place européenne, les Eisernen prouvent qu'ils ont changé de dimension. La tâche s'annonce ardue pour le Hertha qui, de son côté, est loin d'avoir assuré son avenir dans l'élite.

Avantage maison

Intronisé entraîneur du Hertha le 25 janvier dernier en lieu et place de Bruno Labbadia, Pál Dárdai - déjà passé par le banc de l', entre 2015 et 2019 - va de nouveau revêtir son costume de pompier ce dimanche. Pour une grande occasion : un déplacement au Stadion an der alten Försterei, pour son tout premier. Le quatrième consécutif, en Bundesliga. Malgré le succès encourageant de ses joueurs avant la trêve (victoire 3-0, face au Bayer Leverkusen), le Hertha reste en effet bloqué à la quatorzième place à un point seulement de celle de barragiste. Les huit matchs qui restent jusqu'à la fin de la saison sont, donc, autant de finales à disputer pour espérer décrocher le maintien dans l'élite et retrouver l'Union la saison prochaine pour un cinquième derby d'affilée. En attendant, Pál Dárdai n'est pas du genre à se laisser submerger par l'émotion :Pourtant, ce derby a quelque chose de spécial. Et pas seulement parce que depuis le mois de février, l'Union est devenu le club le plus populaire de Berlin en dépassant pour la première fois le Hertha en nombre de membres (37 360 contre 37 192 au dernier pointage, une petite différence qui compte quand même). C'est en effet la première fois, depuis sa promotion dans l'élite la saison dernière, que l'écurie du Suisse Urs Fischer aborde la rencontre dans la peau du grand favori. Après avoir terminé la phase aller à la sixième place, lesde Köpenick comptent en effet quatorze points d'avance sur leurs rivaux tout en ayant marqué davantage (40 buts, contre 31) et encaissé moins que le Hertha (32 buts, contre 45). De plus, l'Union est toujours invaincue à domicile depuis le début de l'année civile et n'accuse provisoirement que deux points de retard sur le dernier ticket européen actuellement