À Barcelone, l'acte 3 de la présidence Laporta a débuté

Ce dimanche, Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone. Une victoire haut la main pour celui qui effectue son retour à la tête de son club de toujours. Présent au sommet de l'institution entre 2003 et 2010, le dirigeant catalan est aujourd'hui attendu comme un sauveur par une partie des socios, nostalgiques de leurs plus belles années.

Le parcours du "Kennedy barcelonais"

Les premiers succès avec Rijkaard, et les casseroles

C'est une éclaircie qui se dessine, au beau milieu de la tempête Barça. Le dimanche 7 mars, le verdict tombe : Joan Laporta est élu président du FC Barcelone, un succès obtenu à l'unanimité, avec 54,28% des voix. Opposé à Victor Font et Toni Freixa, l'ancien président a su regagner son trône par le biais d'un programme ambitieux, que seul lui semble pouvoir réaliser. Profitant des débris laissés par Josep Maria Bartomeu, Laporta et son expérience arrivent pour tout reconstruire. La recette a déjà fonctionné une fois, alors : pourquoi pas deux ?Retour en arrière. Joan Laporta arrive pour la première fois au pouvoir à l'été 2003. Dans la continuité des bilans mitigés de Joan Gaspart et Enric Reyna, le nouveau venu a pour but de succéder à l'historique Josep Lluís Núñez, président durant 22 ans. Fils de pédiatre, le quinquagénaire se décrit comme un. Pourtant, ce n'est ni dans la médecine ni dans le football qu'il se lance, mais dans le droit. Devenu avocat et fervent indépendantiste, Laporta commence une carrière politique en 1996. Il participe à la formation du Parti pour l'indépendance. Une initiative louable, qui ne dure que quelques mois avant de disparaître. Aidé par son richissime beau-père, Juan Echevarría Puig, président de Nissan Motor Ibérica, le néophyte finance par la suite son projet d'élection au Barça. Dans cette course au succès, c'est finalement un léger détail qui fera la différence : un certain Johan Cruyff. Depuis une dizaine d'années, Joan Laporta n'est autre que l'avocat de la légende néerlandaise. Propulsé en haut de l'affiche, il est élu.Au moment où il débarque, le Barça n'est clairement pas dans la meilleure période sportive de son histoire. Pour cause, les Catalans n'ont plus rien gagné depuis 1999. Quatre années de disette totale : une éternité pour un tel club. Alors, dès l'été Lire la suite de l'article sur SoFoot.com