À Arsenal, Martin Ødegaard lance définitivement sa carrière

Transféré au Real Madrid alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Martin Ødegaard a bien failli rejoindre la catégorie des espoirs déchus. Après un parcours plus compliqué que prévu et grâce à d'autres qualités que sa technique, le Norvégien fait désormais le bonheur d'Arsenal qu'il compte bien ramener en Ligue des champions l'année prochaine.

So loanely

À quelques journées du dénouement de la saison en cours, les, quatrièmes, pourraient bien s'offrir un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Eux qui n'ont plus entendu résonner la musique de la coupe aux grandes oreilles depuis 2016. Si Mikel Arteta demeure l'architecte de ce renouveau des pensionnaires de l'Emirates Stadium, l'Espagnol dispose désormais d'un solide relais sur le terrain avec Martin Ødegaard. Longtemps catalogué comme le futur crack du football mondial avant de glisser dangereusement vers la page des espoirs éternels, le Norvégien enchaîne sa deuxième saison à Londres et semble enfin justifier toutes les attentes placées en lui. Pourtant le chemin aura été beaucoup plus tortueux que prévu pour le natif de Drammen.Sipour les, aussi talentueux soit-il, Martin Ødegaard a pourtant dû faire preuve de patience. Après avoir rejoint le Real Madrid à tout juste seize ans en janvier 2015, en provenance de Strømsgodset, le Scandinave découvre la Liga quatre mois plus tard.Ce qu'il ignore sans doute à ce moment-là, c'est qu'il devra patienter plus de quatre ans pour pouvoir à nouveau fouler les pelouses espagnoles. Entre-temps, il est cantonné pendant deux ans à la Castilla, la réserve de la, avant d'être expédié en prêt ensuite. Dix-huit mois à Heerenveen, douze à Arnhem et encore douze de plus à la Real Sociedad. Problème,, raconte Leif Gunnar Smerud, son coach chez les U21 norvégiens.Hormis son passage au SC Heerenveen, le jeune Martin parvient tout de même à se faire remarquer aux Pays-Bas et lors de son retour en Espagne dans des conditions pas forcément idéales pour progresser selon le technicien de 45 ans :