À Arsenal, Eddie Nketiah répond enfin

Sur une série de trois défaites avant le déplacement à Chelsea ce mercredi, Arsenal a su se remobiliser pour aller fesser son voisin londonien à Stamford Bridge (2-4) et se replacer dans la course à la Ligue des champions. Et si les baby Gunners ont une nouvelle fois été virevoltants, un bambin de plus s'est enfin signalé : Eddie Nketiah. Auteur d'un doublé, l'attaquant de 22 ans a offert la victoire aux siens et quelques perspectives d'avenir à son coach, Mikel Arteta.

C'est l'histoire d'un garçon que l'on n'attendait plus à Arsenal. Depuis son coup de chaud un soir d'octobre 2017 contre Norwich, où il avait inscrit à 18 ans un doublé express pour éliminer lesen huitièmes de finale de Carabao Cup, Eddie Nketiah n'avait quasiment pas repointé le bout de son nez. Un mal qui a pris fin ce mercredi soir, le numéro 30 despunissant à deux reprises Édouard Mendy et les: d'abord sur une passe en retrait complètement ratée d'Andreas Christensen afin d'ouvrir le score, puis sur un contre favorable où toute la détermination de Nketiah a fait la différence pour remettre Arsenal devant en seconde période. Succès capital dans la course à la quatrième place , qui plus est chez un cador de Premier League et en claquant un doublé face au club où il a démarré sa formation entre 2008 et 2015 : difficile de trouver meilleure illustration de l'expression "saisir les opportunités" alors qu'Alexandre Lacazette, en demi-teinte depuis un mois, observait de près la performance de son coéquipier depuis le banc, ce dernier rongeant son frein depuis de longs mois.

2 - Eddie Nketiah is the first Arsenal player to score a brace against Chelsea in the Premier League since October 2011, when Robin van Persie netted a hat-trick. Repaid. pic.twitter.com/FSQD69UQmV

Des paroles aux actes

— OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2022Considéré comme l'un des hommes d'avenir d'Arsenal il y a quelques années, Nketiah a progressivement plongé dans l'ombre de la concurrence (Lacazette, Nicolas Pépé et Pierre-Emerick Aubameyang) et desqui explosent (Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe et Gabriel Martinelli), son temps de jeu se réduisant petit à petit au point de n'avoir que 653 minutes de jeu cette saison dont la moitié en Carabao Cup (5 pions en 3 matchs mais contre des clubs de calibre inférieur), une situation frustrante pour l'avant-centre de 22 ans.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com