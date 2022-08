information fournie par So Foot • 26/08/2022 à 06:00

À Ajaccio, Lille veut se refaire une beauté

Humilié par le PSG (7-1), tourmenté par l'affaire Bayo, le LOSC de Paulo Fonseca cherche un peu de soleil pour reprendre des couleurs en cette fin du mois d'août. Cela tombe bien (ou pas), les Lillois sont en Corse ce vendredi pour y défier l'AC Ajaccio (21h).

Ajaccio Lille 26/08/22 - 21H Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

"Ce match face au PSG n'a rien changé. Je continue de croire en chacun, ça n'a pas altéré ma confiance." Paulo Fonseca

Du courage et du jeu

C'était forcément le rendez-vous que Rémy Cabella n'aurait pas voulu manquer. Il n'est pas question ici de Lille-PSG, un véritable trou noir qui a avalé de pauvres Dogues en quête d'air au bout de seulement neuf secondes de jeu . Mais bien de ce match du lendemain, de celui qui doit permettre aux Lillois de repartir de l'avant. Ajaccio, Rémy Cabella y est né, y a grandi, et a même tapé ses premiers ballons à l'ACA puis au Gazéléc. Du fait d'un pépin physique qui l'a privé cinq jours plus tôt de défier Paris, le meneur de jeu international français ne sera donc pas de la partie. Si l'on observe ses deux premières sorties face à Auxerre (4-1) et à Nantes (1-1), c'est un coup dur supplémentaire pour des Nordistes, encore un peu assommés par l'issue du dernier match à la Decathlon Arena.