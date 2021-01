À 53 ans, Kazu Miura court toujours

Stanley Matthews avait arrêté le football professionnel en 1965 à 50 ans, avec un record que l'on pensait intouchable. Un demi-siècle plus tard, le Japonais Kazuyoshi Miura est déjà loin de l'Anglais, et à bientôt 54 piges, il vient de prolonger le bonheur d'une année avec Yokohama FC, en J-League.

"Ses entraînements étaient faits de petites oppositions où personne n'avait le droit à la passe, il fallait marquer en dribblant tous les adversaires."

Il était une fois le Mondial 1970

En septembre, il claquait un nouveau record : plus vieux joueur à disputer des minutes en J-League, l'élite japonaise, à 53 ans et 210 jours. Un trimestre plus tard, Kazuyoshi Miura n'est pas rassasié. À bientôt 54 printemps, celui qui pourrait prendre une retraite dorée ou se reconvertir consultant télé vient de prolonger une énième fois son contrat avec le Yokohama FC, pour la saison 2021. Et qu'importe si " King Kazu " est aujourd'hui un attaquant qui ne dispute que des bouts de rencontres et marque occasionnellement (sa dernière année à plus de cinq pions remonte à 2006), la J-League, comme son club, se réjouissent de le voir rechausser les crampons, saison après saison. Car au Pays du Soleil levant, Kazu Miura n'est pas un vieil attaquant sur le déclin, mais une légende vivante. Avec une histoire assez dingue qui commence avec les rêves de grandeur de son père, Naya Nobuo.Ce dernier a vécu une vie tumultueuse, agrémentée de mauvaises relations avec des yakuzas, d'histoires de drogue et de quelques séjours en prison, que l'auteur Kenza Tazaki raconte dans l'ouvrage. Surtout, le sulfureux Nobuo inocule le virus du football à son fils Kazu, au retour d'un séjour au Mexique en 1970. Il y est allé regarder le Mondial 1970, et équipé d'une caméra huit millimètres, il a filmé tout ce qu'il a pu. De retour dans l'archipel nippon, Naya Nobuo est décidé à ce que son fils devienne le premier grand footballeur asiatique et lui impose un entraînement intensif, à baseEn 2020, une telle approche individualiste a de quoi faire sourire, dans les années 1970 au Japon, elle pose les bases d'une épopée individuelle. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com