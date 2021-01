8,5 milliards d'euros de pertes pour le foot européen, vraiment ?

Ce mercredi, lors d'un du séminaire en ligne, le président de la Juventus et du syndicat des clubs ECA, Andrea Agnelli, a prévenu : les pertes du football européen pourraient se chiffrer à plus de 8 milliards d'euros. Panique à bord ou propos alarmistes adressés à dessein ? Essayons d'y voir plus clair.

Des chiffres politisés ?

Le sujet principal du webinaire, organisée par News Tank Sport, avait le mérite d'être clair : "". Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'Andrea Agnelli, le premier intervenant de cet événement, ne le voyait pas de manière très positive. "[...][des clubs en Europe]".Serions-nous donc tout près de la catastrophe et de la faillite généralisée du football ? Ces chiffres ont de quoi donner le tournis, l'inquiétude est bel et bien présente et ne cesse de croître jour après jour. Rien qu'en France, les estimations du coût de la crise sont en permanence réévaluées, de 400 millions d'euros il y a 10 mois, lors du premier confinement, à 1,3 milliard aujourd'hui selon les révélations de L'Equipe, alors qu'il y a quelques semaines, la DNCG pariait sur des pertes de 800 millions d'euros. Qu'en est-il vraiment ? Où en sommes-nous concrètement d'un point de vue strictement économique et que recouvre les propos terriblement alarmistes d'Agnelli, fervent partisan de la Super-Ligue Européenne ?L'avant-veille du séminaire de News Tank Sport, le cabinet d'audit anglo-américain Deloitte publiait son fameux rapport "" qui analyse, classe et hiérarchie, depuis maintenant dix ans, les vingt clubs les plus riches d'Europe. L'étude, établie sur la saison 2019-2020, déterminait à son tour l'impact de l'épidémie de coronavirus sur le top 20 européen, dont la Juventus, le PSG ou l'Olympique Lyonnais. Et les effets étaient effectivement importants. Au total, alors que ces équipes représentent 40% de l'ensemble du chiffre d'affaires du football européen (28 milliards d'euros en 2018), leurs pertes se chiffrent, sur la seule saison dernière, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com