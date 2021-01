622 millions d'euros pour sauver la L1, sinon...

622 millions d'euros : c'est le prix espéré par la LFP pour sauver le soldat Ligue 1. 622 millions, c'est 46% de moins par rapport au montant qui avait été négocié en 2018. C'est la catastrophe, les clubs sont au bord du dépôt de bilan et ça risque de durer. Mais que se passe-t-il, concrètement ?



De rebondissement en rebondissement

Le président de Dijon, Olivier Delcourt, prévient :Interrogé par la chaîne Eurosport, le dirigeant assure avoirLa faillite est proche, et une solution doit rapidement être trouvée. Ce n'est pas un cas à part. Mis à part Dijon, un tiers des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 seraient dans une situation inquiétante, selon la DNCG, victimes, depuis maintenant 10 mois, de la crise sanitaire et économique, de l'arrêt prématuré de la saison dernière et du fiasco de Mediapro. Mardi dernier, lors de la réunion entre les représentants des clubs et l'UNFP (le syndicat des joueurs), la question de la faillite avait d'ailleurs été soulevée.Plusieurs sources affirment en effet que l'argument d'un arrêt définitif du championnat a été posé, notamment par l'un des dirigeants présents au rendez-vous, que si la situation se maintenait en l'état, sans droits TV et sans accord sur la baisse des salaires des joueurs,[...]Le soir même, alors qu'un principe d'une baisse des salaires négociée à échelle des clubs et en accord avec les joueurs avait été décidée, nouveau rebondissement : Maxime Saada, président du groupe Canal+, annonçait renoncer aux droits du lot 3 et appelait à un nouvel appel d'offres global. Le but était clairement financier, il refusait de payer 2 matchs à une valeur fixée en 2018, 330 millions d'euros, et voulait récupérer les droits sur les 8 autres matchs, à une valeur réajustée en 2021, post-Covid19 et post-crise économique.Jeudi, la LFP, à la suite des déclarations de Saada, rassemble alors son conseil d'administration, et décide, après deux heures de discussions sur Zoom, le principe d'un nouvel