5 septembre 1931 : le tragique destin de John Thomson

Il y a 90 ans, jour pour jour, John Thomson, mythique gardien du Celtic, décédait sur le terrain lors d'un Old Firm, après avoir subi un violent choc à la tête. Il n'avait que 22 ans, et était alors considéré comme le meilleur gardien écossais.

5 septembre 1931. 75 000 personnes se sont amassées dans les tribunes d'Ibrox Park pour assister au premier Old Firm de la saison. La saison précédente, les Rangers ont été sacrés champions, terminant deux points devant le Celtic et empochant ainsi un 19titre. Le pays est plongé dans la Grande Dépression (1929-1933), la plus grave crise économique du XXsiècle au Royaume-Uni. Le football constitue une échappatoire pour les supporters, même si certaines tensions dues au contexte social et économique se répercutent régulièrement en tribunes et, de facto, sur le terrain. Mais ce 5 septembre 1931, place au jeu. On joue la 9journée, les Rangers sont en tête du classement avec 14 points, le Celtic est deuxième avec 12 unités, mais avec un match en retard. Le match est extrêmement tendu, le public bouillant, l'ambiance électrique. Et à la 50minute, le drame absolu. Sam English, jeune avant-centre de 23 ans qui disputait là sa première saison pro avec les Rangers, échappe à la défense du Celtic et file au but. Le gardien des Celts, John Thomson, abandonne sa ligne, bondit à sa rencontre et plonge dans ses pieds.Le choc est terrible. Les deux joueurs restent au sol, mais très vite, tous comprennent que la situation est grave pour Thomson, touché au crâne et inconscient. Les médecins interviennent immédiatement, Thomson perd du sang, il faut le transporter d'urgence à l'hôpital. Certains supporters des Gers se mettent à agiter leurs drapeaux pour chambrer. Dans un geste d'une grande sportivité, leur capitaine, David Meiklejohn, court vers eux pour leur demander de se taire et de respecter l'adversaire à terre. Thomson est emmené sur une civière, avec un bandage autour du crâne, et est remplacé par Chic Geatons. Mais l'ambiance n'est plus au jeu. Les 22 acteurs signent un pacte tacite de non-agression, et le match se termine sur le score de 0-0. Pendant ce temps, John Thomson est transporté à l'hôpital Victoria de Glasgow, mais il est déjà trop tard. En fin d'après-midi, il est victime d'une hémorragie cérébrale. Ses parents sont appelés à son chevet. À 21h25, en ce maudit samedi soir, le décès est annoncé. John Thomson avait 22 ans.