5 excellentes raisons de porter la Viralto de Kipsta

Votre saison de foot amateur 2021-2022 est enfin sur le point de débuter. Votre pass sanitaire dans la main droite, votre licence payée (en chèques-vacances) dans la main gauche, reste désormais à habiller ces armes de destruction massive que sont votre pied droit et votre pied gauche. Oui, mais avec quoi ? "La question, elle est vite répondue" et tient en 4 consonnes et 3 voyelles qui se déclinent en cuir et en synthétique : VIRALTO. La preuve par 5.



5/ Pour le nom

4/ Pour la tradition

3/ Pour la performance

Comment ne pas s'emballer à l'idée d'avoir aux pieds des chaussures dont le nom évoque un faux joueur italien dans(RIP) ? Avec les Viralto, on voyage aux confins du foot latin, du, de la. On enchaîne des dribbles courts avec la voix d'Omar da Fonseca dans un coin de la tête et on revise son espagnol LV2 au moment d'armer sa frappe. Viralto, pour des tirs, genre, au-dessus de la cage, hors de portée du gardien... du stade, hein. À vous le breton avec une arrière-grand-mère portugaise, à vous l'Auvergnat avec un Z dans le nom, la Viralto va enfin vous permettre de révéler au monde le petit meneur argentin qui sommeille en vous...Les Viralto sont les dernières nées de Kipsta, une marque incontournable dans l'univers du foot. Oui, oui. Au point que les plus grands de ce sport ont tous un jour croisé la route de cette marque mythique. De cet ancien n°10 à cet actuel n°30. De CR7 à AW7. Si ces légendes ont fait le choix Kipsta, qui es-tu toi, le latéral droit d'une équipe dont le stoppeur joue en short de bain, pour ne pas à ton tour tenter l'aventure Viralto ? Des chaussures qui, comme pour ces champions, t'emmèneront loin. Au moins jusqu'à l'entrée du stade.Moulé, vissé, stabil'. La sainte trinité du crampon. Oui, les Viralto Lire la suite de l'article sur SoFoot.com