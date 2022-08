5 choses dont Marseille a plus besoin que Cristiano Ronaldo

Jamais vraiment sérieuse malgré le hashtag #RonaldOM s'invitant sur Twitter, la rumeur Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille s'est évanouie avant même qu'elle ne s'enflamme. Heureusement, tant le club français a d'autres priorités à s'occuper.

L'OM a besoin… d'argent

Plus de 30 millions d'euros annuels. Tel est le salaire actuel de Cristiano Ronaldo, à Manchester United. C'est beaucoup, mais Samir Nasri a préparé un plan parfait qu'il a présenté au micro de Canal Plus : "

Salaires Alexis Sanchez et Veretout #OM 2022-2023 ? #StatsOMP pic.twitter.com/VpYz506Vbv

L'OM a besoin… de jeunesse

— ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ ???? (@StatsOmp) August 9, 2022Sauf que même en divisant par deux ou trois les émoluments du Portugais, ce dernier représenterait tout de même un poids beaucoup trop lourd à porter pour les caisses de l'Olympique de Marseille. D'après les informations du, le club français va en effet se faire taper sur les doigts par les instances avec un belle amende en raison d'un manque de respect des règles du fair-play financier et doit trouver des solutions pérennes pour rééquilibrer son budget. Et puis, à quoi bon attirer de bons joueurs s'il devient impossible de valider leur inscription comme cela se voit à Barcelone ?Le départ d'Arkadiusz Milik, officiellement prêté à la Juventus, ne changera pas tout. Alors qu'il disposait de la cinquième équipe la plus jeune de Ligue 1 en 2021-2022 en termes de joueurs utilisés (24,7 ans d'âge moyen) selon Transfermarkt, Marseille a dégringolé de dix places cette saison dans ce classement faisant la chasse aux vieux (quinzième avec 27,2 ans d'âge moyen).

