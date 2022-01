44 ans après, Marseille met fin à la malédiction à Bordeaux

C'est fini ! Après 44 longues années à se faire rabâcher les oreilles sur leur incapacité à gagner à Bordeaux, les Marseillais ont mis fin à cette interminable disette dans le sud-ouest de la France. Un petit but de Cengiz Ünder en première période suffit au bonheur des Olympiens, qui prennent la deuxième place de Ligue 1 pour bien entamer 2022.

Bordeaux 0-1 Marseille

Over Ünder

Costil sauve les meubles

44 ans et trois mois, 16 169 jours. C'était le 1er octobre 1977, les Girondins de Bordeaux évoluaient encore au Parc Lescure et l'Olympique de Marseille s'imposait pour la dernière fois sur les bords de la Gironde. Trente-sept confrontations plus tard, il aura donc fallu que le Covid-19 vienne mettre son grain de sel pour voir les Olympiens conquérir à nouveau la belle endormie. Le tout dans un Matmut Atlantique bien vide, triste retour à la réalité pour le premier match de Ligue 1 de cette nouvelle année. Ce ne sont pas Cengiz Ünder, buteur décisif après un grosse boulette de Costil, et ses copains qui viendront s'en plaindre.Alignés sans véritable avant-centre comme souvent en début de saison, les Olympiens s'en remettent à Amine Harit pour se montrer rapidement dangereux, mais ce n'est pas cadré (6). Dans un Matmut Atlantique à huis-clos, Sampaoli donne de la voix depuis son banc de touche, ses ouailles dominent logiquement les débats et Ćaleta-Car est tout proche de trouver la faille, mais se heurte au poteau après une déviation de Kamara sur corner (11). Bien parti dans les intentions, Marseille s'endort pourtant peu à peu, au grand désarroi de son technicien argentin. Avant que Cengiz Ünder ne se réveille au meilleur des moments pour profiter d'une grossière erreur de relance de Costil, transperçant la défense afin de lancer la soirée des siens. Totalement inoffensif jusqu'ici, Bordeaux pointe le bout de son nez sur une percée de Hwang plein axe, mais le Coréen préfère viser les étoiles (42).Dès la reprise, les Girondins montent d'un cran dans le pressing et l'agressivité. Mais ce sont bien les Marseillais… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com