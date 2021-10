39% des Français ne sont pas retournés dans un lieu culturel depuis le pass sanitaire

SONDAGE. Dans les mois à venir, 30% des Français jugent que leur fréquentation des lieux culturels va probablement être moindre qu'avant la pandémie, selon un sondage commandé par le ministère de la Culture.

(Photo d'illustration) ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Le secteur de la culture est toujours malmené par la crise du Covid-19. Fermés durant de longs mois pour contenir l'épidémie, les lieux culturels souffrent désormais du pass sanitaire, obligatoire depuis le 21 juillet pour accéder aux lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes en France. Parmi les 88% des Français qui se rendaient dans un lieu culturel au cours d’une année normale, 61% ont affirmé y être retournés au moins une fois depuis l'introduction du pass sanitaire et 39% n'y sont pas du tout retournés, selon un sondage commandé par le ministère de la Culture pour évaluer l'impact de la crise sanitaire sur les sorties.

Les résultats du rapport, réalisé par l'institut Harris Interactive et publié mercredi, restent indicatifs, le sondage ayant été mené entre le 31 août et le 3 septembre 2021, soit avant même la rentrée culturelle. "C'était à une période pendant laquelle la quatrième vague était encore très présente dans les esprits et donc dans les comportements, on ne savait pas si la rentrée scolaire allait se faire dans des conditions normales", a précisé Arnaud Roffignon, directeur-adjoint du cabinet, durant un brief téléphonique mercredi.

Dans le détail, seuls 25% des Français ont assisté à du spectacle vivant (concert, théâtre, danse ou cirque), 31% ont visité une exposition ou un musée et 41% sont allés au cinéma.

Dans les mois à venir, 30% des personnes interrogées ont par ailleurs affirmé que leur fréquentation des lieux culturels allait probablement être moindre qu'avant la pandémi e.

Autres impacts : 54% ont affirmé craindre encore les lieux très fréquentés à cause du risque d’attraper ou de transmettre le Covid, tandis que 46% ont pris l’habitude d’utiliser des moyens numériques pour accéder aux contenus culturels (films, expos, concerts, etc).Quant au pass sanitaire, 25% des répondants ont indiqué qu'il s'agissait d'un frein potentiel à une sortie culturelle.

Une seconde étude sera réalisée en décembre.

M. Roffignon a indiqué qu'actuellement, "on connait un certain attentisme sans qu'il y ait de tendance générale", même s'il est avéré que le spectacle vivant notamment est touché avec "des logiques d'abonnement remises en question".

Le directeur de l'Opéra de Paris Alexander Neef a récemment indiqué au site Forum Opera que les abonnements de cette prestigieuse institution avaient chuté de 45%. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait évoqué il y a une semaine une situation "contrastée ou en demie-teinte", tout en affirmant qu'une reprise "commençait à s'amorcer".

* Enquête réalisée entre le 31 août et le 3 septembre 2021 sur un échantillon de 3.025 Français âgés de 18 et plus.