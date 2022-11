30 bonnes raison de revoir Yann M'Vila chez les Bleus

Et pourquoi pas ? Yann M'Vila croit en ses chances de disputer la Coupe du monde. Voilà 30 bonnes raisons de l'emmener au Qatar.

1. Il est né à Amiens, comme Emmanuel Macron, Rudy Gobert, Gérald Baticle et Jean-Pierre Pernaut. Autant d'hommes qui ont connu la réussite et le succès ces dernières années.2. Amiens vaut mieux que deux tu l'auras.3. Il paye sa M'Vila pour fêter la troisième étoile.4. Il pourra s'offrir une nouvelle virée (mais encadrée, cette fois) avec ses gars sûrs Antoine Griezmann et Wissam Ben Yedder.5. En réalité, il pourra seulement s'offrir une nouvelle virée avec Grizou, et ce sera déjà bien.6. Puis, en vrai, pourquoi serait-il le seul à ne pas avoir le droit à une seconde chance ?7. Avec lui, l'équipe de France sort toujours de sa poule. Vu le contexte actuel, on ne crachera pas dessus.8. Il ne sera pas titulaire, et alors ? Quand M'Vila reste sur le banc des Bleus, ils ne perdent jamais.9. Il n'était pas à Knysna.10. Il pèse 64 matchs européens. Pas mal, hein ?11. Il pèse aussi 22 sélections avec les Bleus, soit autant qu'Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi réunis.12. Il a 32 ans et un homme d'expérience au milieu de terrain, dans un secteur où le taulier se nomme Adrien Rabiot, cinq ans de moins au compteur, ce ne sera pas de refus.13. Oui, on sait, Moussa Sissoko a 33 ans. Mais le changement, c'est maintenant.14. Il partage des stories inspirantes avec des photos de fleurs et des messages commeou15. Il a connu une victoire contre le Brésil, lui. C'était en 2011, mais ça compte.16. Il arrivera avec les conseils avisés de Mathieu Valbuena, qui lui dira comment s'y prendre (ou ne pas s'y prendre) avec Karim Benzema.17. En tout cas, il n'aura pas de mal à créer une complicité avec le Ballon d'or sur le terrain. Qui se souvient de l'unique but de M'Vila en sélection contre l'Albanie sur une passe décisive du