30 ans du drame de Furiani à Bastia : "Je vois l'apocalypse à Furiani"

Du paradis à l'enfer. D'une affiche de rêve en demi-finales de Coupe de France face à Marseille et sa palette de stars à 19 morts et 2357 blessés. Le 5 mai 1992 à Furiani, il n'y a pas seulement cette maudite tribune qui s'est écroulée. Le quotidien de centaines de famille a changé pour toujours. Ce jour-là, le football a tué et ouvert une lutte de presque trois décennies pour les victimes. Trente ans plus tard, cinq victimes directes ou indirectes rouvrent la plaie, pour ne jamais reléguer ce drame dans les abysses de l'histoire.

Casting

Antoine Di Fraya : capitaine du Sporting Club de Bastia. A perdu un ami de 18 ans le 5 mai 1992.

Mamadou Faye : milieu du Sporting.

Josepha Guidicelli : présidente du collectif des victimes. A perdu son père à Furiani.

Karine Grimaldi : supportrice bastiaise. A perdu sa sœur de 15 ans à Furiani.

Didier Grassi : commentateur bastiais sur une radio locale, membre du collectif des victimes.

Comme si c'était hier

Une affiche de rêve

Trente années ça paraît beaucoup, mais c'était hier. J'ai passé plus de vie en fauteuil que valide... Je vais bientôt avoir 50 ans, c'est énorme. Heureusement, je suis encore là pour le raconter. Ma famille a été anéantie.La sensation de ce drame est toujours présente. Trente ans, c'est incroyable... Tout ce que nous avons vécu à Furiani est au fond de nous. Je n'ai pas le sentiment qu'autant d'années sont déjà passées. Je suis de Bastia, j'ai perdu un ami de 18 ans lors de ce match, des amis ont été blessés, il y a toujours quelque chose qui nous y ramène.Cette tragédie a affecté tout le monde. Quand on l'a vécu en direct, ça hante l'esprit.... Le traumatisme est là. Je n'ai jamais regardé les images de ce match, je ne peux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais il faut en parler pour ne pas oublier.Souvent, les gens comparent ça au 11-Septembre, parce que chacun sait ce qu'il faisait à ce moment-là. Je me souviens minute par minute de la journée du 5 mai. Il y a juste un moment qui a totalement disparu de ma mémoire, c'est après la chute, pendant 2-3 heures, il y a un trou noir. Des photos montrent que je suis conscient, mais je ne me souviens de rien.C'est comme si cette année, Bastia recevait le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com