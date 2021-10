information fournie par So Foot • 15/10/2021 à 14:28

24h chrono de jongles : le défi fou réussi par les Léopards de St Georges

Jongler pendant 24h sous forme de relais, c'est le pari totalement fou réussi par le club des Léopards de St Georges, dans l'Orne, à l'occasion du Vrai Foot Day. 80 participants et une nuit entière à taper dans le cuir, entre fatigue, douleurs musculaires et parties de Dragster.

En concurrence avec le Why not club cabaret "

" Community manager des Léopards, Étienne L'Huissier est à l'origine de cette idée folle de se lancer le week-end dernier dans 24h de jongles. Une nuit qui aura laissé quelques traces sur les organismes. ", ça m'a mis sur la piste, explique-t-il." Résultat : 78 participants au total et 400€ récoltés pour l'opération Octobre rose par les Léopard de St Georges, un club dont l'emblème vient du logo de la première entreprise à l'avoir sponsorisé. Et du drapeau normand, aussi un peu.Vendredi 8 octobre 18h : l'heure de déclencher le chrono du côté de Saint-Georges avec les deux vice-présidents du club, Denis Lecornu et Jean-Marie Rochais, qui inaugurent le défi avec les premiers jongles. Pour passer la nuit, tout est prévu. ", décrit Étienne L'Huissier.Toute la nuit, les joueurs des trois équipes seniors que comptent les Léopards de St Georges, 250 licenciés, se relaient sur le terrain pour faire virevolter le ballon. ", rigole encore Étienne L'Huissier.