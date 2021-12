24 heures chrono

Depuis 2019, Moncé-en-Belin accueille les 24 heures du foot, un tournoi de sixte en mode marathon. Plus de mille personnes étaient sur site lors de la troisième édition en juillet. Une compétition pour amateurs mais pas pour petits joueurs, certains ayant bien du mal à passer la nuit. Plongée dans un événement qui grandit d'année en année et qui conjugue plaisir de jouer et convivialité.

On était aux 24 heures du foot

Joyeux Hunger Games

La Sarthe avait déjà ses 24 Heures pour l'auto, la moto, le VTT, le basket, le roller et même la bille. En 2019, le foot a rejoint la liste grâce à une bande de potes de l'ES Moncé-en-Belin. Lancée autour d'un barbecue par une dizaine de bonshommes, l'idée a mûri puis s'est concrétisée avec la création de l'association des Joueurs de l'Entente Sportive Moncéenne, organisatrice de l'évènement. 250 joueurs étaient présents dès 2019 pour la première édition, puis 510 en 2020, et enfin 800 en 2021. "", précise le président de l'asso, Cyprien Gendron.Deux jours durant, le complexe sportif Michel-Geoffroy de Moncé-en-Belin se transforme en un camping de festival. Plantées sur une zone d'herbe située juste à côté des trois terrains utilisés, les tentes, dont certaines à tonnelles, se retrouvent à essuyer par-ci par-là les frappes ratées, quand celles-ci ne finissent pas dans les haies des voisins. Une joyeuse communion sous le signe du ballon rond. À partir du samedi midi, sept joueurs s'affrontent sur un demi-terrain pendant dix minutes. Une phase de poules puis des play-offs, beaucoup de matchs mais peu de sommeil. ", glisse Cyprien." Et certains passent plus vite que d'autres par la case vestiaires. "