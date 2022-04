2022, un bon cru de Moussa Dembélé

Alors que l'OL patine en championnat, les Gones se déplacent ce jeudi sur la pelouse de West Ham pour leur quart de finale aller de la Ligue Europa. Face aux Londoniens, les Lyonnais pourront compter sur un Moussa Dembélé régulier et décisif depuis le début de l'année.

Un rôle qui lui va mieux

Cette saison à l'OL, c'est chacun son tour. Au sein d'un jeu et d'un collectif décevants, il y a toujours un joueur qui surnage. Ce fut d'abord Lucas Paquetá, puis Toko Ekambi et Anthony Lopes. Ensuite, c'est le jeune Castello Lukeba qui a impressionné, suivi par Maxence Caqueret qui réalisait un début d'année phénoménal. Désormais, c'est au tour de Moussa Dembélé d'être le facteur X de cette formation lyonnaise. Auteur d'un doublé dimanche dernier face à Angers (3-2) , l'ancien du Celtic fait discrètement son chemin cette année, où il n'est question que de Kylian Mbappé, de Wissam Ben Yedder et de Martin Terrier. Pourtant, en ayant claqué huit pions depuis la Saint-Sylvestre, l'attaquant de l'OL est, avec les trois précédemment cités, le meilleur buteur de Ligue 1 en 2022. En ajoutant la Ligue Europa, où il a marqué un but crucial face à Porto au match retour, Dembélé porte son total à neuf réalisations en treize rencontres cette année.Parfois décrié pour son manque de constance, il faut admettre que le joueur formé au PSG s'est mis dans le bon sens. Après une première partie de saison où il n'a marqué que quatre fois avant d'être écarté des terrains près de deux mois à cause d'une blessure au péroné, cette seconde moitié de championnat est placée sous le signe de la régularité. Dembélé a joué treize matchs cette année, et il a été décisif lors de neuf d'entre eux. Alors que Paquetá et Toko Ekambi marquent le pas offensivement (deux buts chacun en 2022), le numéro 9 a su prendre le flambeau d'une attaque qui toussote et qui a du mal à marquer. Cette réussite est imputable à l'ajustement tactique de Peter Bosz, tout comme les galères du Français en début de saison étaient, en partie, du ressort du coach néerlandais. En positionnant ses joueurs dans un système à trois défenseurs, le technicien semblait trop en demander à sa pointe, dont la capacité à jouer dans les petits espaces et à combiner proprement n'est pas vraiment la principale caractéristique. Au contraire même. Ses deux seuls buts dans ce système sont des penaltys, face à Troyes puis Saint-Étienne. Le déclic a lieu contre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com