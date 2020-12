2020 en 20 dates : Partie 1

Si le ballon rond a tourné au ralenti - comme tout le monde - au début de cette triste année, tout s'est ensuite accéléré pour terminer avec un mois de décembre balèze. Signe d'une année 2021 merveilleuse ?

3 janvier : Nathaël Julan s'éteint

Nathaël Julan, mort d'un géant

6 mars : Christian Jeanpierre quitte TF1

Tu sais que tu as suivi le foot avec Christian Jeanpierre quand...

Comme pour nous prévenir de ce que nous allions endurer, l'année 2020 a démarré avec un choc dans les Côtes d'Armor : la disparition de l'avant-centre de Guingamp, âgé de 23 ans et apparu une grosse cinquantaine de fois en Ligue 2 avec Le Havre, Valenciennes ou l'EAG. Ce vendredi 3 janvier, seul au volant sur une route nationale dans les environs de Pordic et en direction de Saint-Brieuc, le grand bonhomme d'un mètre 96 perd le contrôle de son Audi Q5, percute un arbre, et on ne parviendra pas à le sauver. Sur demande de la famille, en conflit avec le club breton, plusieurs salariés seront interdits d'assister aux obsèques du jeune joueur. La tristesse, jusqu'au bout.Avant même l'annonce du confinement en France, l'année 2020 de CJP était déjà foutue. Après 32 ans à l'antenne, après l'avoir déjà progressivement rapproché de la sortie avec l'arrivée de Grégoire Margotton, TF1 fait sauter celui dont la voix a notamment rythmé les matchs de l'équipe de France durant huit années et accompagné les dimanches matin danspendant une décennie. Il officialise la chose le 7 mars sur Twitter en remerciant. Sa dernière rencontre ? Un Irlande du Nord-Pays-Bas en éliminatoires de l'Euro vécu dans l'anonymat de TFX, mi-novembre 2019. Mais pas d'inquiétude : en faisant ses cartons, le successeur de Thierry Gilardi est parti avec tout plein de projets dedans.