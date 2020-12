2020 en 20 dates (deuxième partie)

Si le ballon rond a tourné au ralenti - comme tout le monde - au début de cette triste année, tout s'est ensuite accéléré pour terminer avec un mois de décembre balèze. Signe d'une année 2021 merveilleuse ?

18 août : le PSG se qualifie pour sa première finale de C1

2020 en 20 dates (Première partie)

30 août : L'OL féminin égale le Real de Di Stéfano

Cocorico. Pour la première fois de l'histoire, deux clubs français se sont hissés en demi-finales de la Ligue des champions dont lea lieu à Lisbonne. Il y a d'abord l'Olympique lyonnais, tombeur de la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale et du Manchester City de Pep Guardiola en quarts (3-1). Puis le Paris Saint-Germain qui était pourtant au bord du précipice en quarts face à l'Atalanta (2-1). Malheureusement, à la fin il n'y en avait plus qu'un puisque le PSG s'est imposé facilement face au RB Leipzig (3-0) pour s'offrir la première finale de C1 de son histoire, tandis que l'OL s'est incliné face au Bayern Munich (0-3). Mais que les Lyonnais se rassurent, les Parisiens vont les venger. Ou pas.Il y avait eu les cinq Ligues des champions conquises par le Real Madrid entre 1956 et 1960, il y aura les cinq Ligues des champions conquises par les Lyonnaises entre 2016 et 2020 : trop fortes pour Wolfsburg en finale le 30 août à Saint-Sébastien (3-1, Le Sommer, Kumagai et Gunnarsdóttir au tableau d'affichage), les filles de Jean-Luc Vasseur conservent encore une