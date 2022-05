20 ans Lyon-Lens : "Ce soir-là, c'est la délivrance de tout le peuple lyonnais"

À deux pour un trône. En ce 4 mai 2002, Lyon et Lens s'engouffrent dans un Gerland volcanique pour la seule "finale" de l'histoire de la Ligue 1. Les Sang et Or, leaders, ont deux points d'avance sur les Gones. L'équation est simple. Vingt ans plus tard, les héros du premier titre lyonnais refont le match avec leurs victimes d'un soir ancré dans la mémoire de chacun, mais pas vraiment de la même manière...

Casting

Éric Carrière : milieu de l'Olympique lyonnais.

Christophe Delmotte : défenseur de l'OL.

Sidney Govou : attaquant de l'Olympique lyonnais.

Gervais Martel : président du RC Lens.

Joël Muller : entraîneur du RC Lens.

Jacques Santini : entraîneur de l'OL.

Jean-Guy Wallemme : défenseur et capitaine du RC Lens.

Guillaume Warmuz : gardien du RC Lens.

Une finale improbable

"Le bouquet final, c'est d'affronter Lyon chez lui à la dernière journée... Dire que c'est juste un ordinateur qui nous met cette équipe-là à ce moment-là." Jean-Guy Wallemme

Ce match, c'était absolument celui qu'il ne fallait pas jouer... enfin pas comme ça. Si tout s'était passé normalement, on aurait dû être accueillis par les Lyonnais en tant que champions, avec une haie d'honneur. À partir du moment où le titre se jouait là-bas, c'était une mauvaise limonade.À la trêve, on n'avait pas du tout coché ce dernier match. On était à 10 points de Lens, nous n'étions plus maîtres de notre destin. Ajoutez à cela notre parcours médiocre en Coupe d'Europe, il y a des dizaines d'exemples qui ont jalonné cette saison et nous faisaient dire que l'on ne jouerait pas le titre.On aurait dû être champions avant, mais on a loupé des matchs faciles, on a laissé des points à Bollaert, contre Metz par exemple (2-2). Notre meilleur joueur de l'époque, El-Hadji Diouf, était parti au Sénégal et n'était pas revenu pour le match de Metz. Je suis sûr qu'avec lui, on aurait gagné, je lui en veux encore.Bien sûr, on a longtemps fait la course en tête, mais Lyon avait aussi un énorme banc. Tu pouvais sortir Anderson pour Luyindula ou pour Govou. Une vraie armada offensive. On n'en avait pas autant. El-Hadji est revenu cramé de la CAN, Daniel Moreira donnait tellement d'énergie qu'il a fini cramé aussi, Bruno Rodríguez… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com