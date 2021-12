1993, la première épopée capitale du PSG

Début des années 1990, Canal Plus s'offre le Paris SG. Et dès la saison 1992-1993, le PSG se paie une première campagne européenne et un premier match de légende contre le Real Madrid.

Article paru dans le numéro 70 de SO FOOT CLUB

Voir San Paolo et vivre

Action folle, match fou. Le défenseur brésilien Ricardo allonge, Daniel Bravo remet pour Valdo qui trouve instantanément George Weah. Le Libérien contrôle, se lève le ballon et remise en cloche de l'extérieur à Bravo, au duel aérien à l'entrée de la surface. Le consultant beIn Sports remet de la tête, David Ginola envoie une demi-volée limpide sous la barre, pour l'un des plus beaux buts de l'histoire du PSG. Nous sommes le 18 mars 1993 au Parc des Princes. Le PSG retourne le Real Madrid 2-0 et se dirige vers les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. À ce moment-là, déjà dingue, personne ne sait que le match a encore trois buts et deux rebondissements à offrir. Retour en arrière, pour prendre l'épopée à la source. Septembre 1992, le PSG "version Canal" lance sa première campagne européenne face au PAOK Salonique. Le club grec, entraîné par Ljubomir Petrović, vainqueur de la Coupe d'Europe avec l'Étoile rouge de Belgrade en mai 1991, a tout du piège. Ce sera une formalité : deux buts à l'aller au Parc, deux au retour à Salonique, match interrompu à la pause à cause des supporters grecs en colère.Les choses sérieuses commencent en seizièmes contre Naples. Entraînés par Claudio Ranieri, emmenés par Gianfranco Zola, les Italiens ont tapé le Valence CF au tour précédent. Le PSG pose les bases de son épopée à San Paolo : au quart d'heure de jeu, Weah reprend du plat du pied droit un coup franc excentré de Valdo, 1-0. Dans les cages, Bernard Lama permet aux siens de tenir le 2-0, car Weah plante un second pion d'une tête piquée sur corner. Patrick Colleter, arrière gauche, se souvient d'une équipe. Et de joueurs qui ne se. Au retour, Paris obtient un 0-0 costaud face à des Napolitains revanchards.Au tour suivant, en huitièmes, Paris frôle la chute face à une solide équipe d'Anderlecht. À l'aller, tous les ingrédients du mauvais scénario : pas de but, et David Ginola exclu pour un double avertissement. Il faut serrer les dents et faire un peu de vice –Valdo s'écroule sur un tacle de Philippe Albert… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com