1992 : quand le Barça de Cruyff remportait sa première Ligue des champions

Considéré à juste titre comme maudit dans la compétition, le FC Barcelone a dû attendre sa troisième finale de Coupe des clubs champions européens pour soulever le trophée aux grandes oreilles, en battant la Sampdoria, 1-0, le 20 mai 1992. La victoire du collectif par l'expérience d'un maître : Johan Cruyff.

Kaiserslautern, l'enfer puis la lumière Bakero

L'histoire d'amour entre la Ligue des champions et le FC Barcelone aurait pu parfaitement commencer. De fait, en 1961, les Barcelonais éliminent le Real Madrid au premier tour, alors que les Madrilènes venaient de remporter les cinq premières éditions de la compétition et n'avaient jamais été éliminés. Malgré cet exploit, et alors que le titre leur semblait promis, less'inclinent en finale face au Benfica. Il leur faudra attendre 25 ans pour se retrouver à nouveau en finale. Mais à nouveau, ils s'inclinent, cette fois-ci aux tirs au but face à un nouvel outsider, le Steaua Bucarest. Deux terribles épreuves qui font passer l'institution catalane pour une poissarde. C'est pourtant au crépuscule de cette saison 1985-1986 que le Barça va poser la première pierre de la réussite du club dans la reine des compétitions européennes. Cette pierre, c'est l'arrivée au club du gardien Andoni Zubizarreta, qui, coïncidence, est né en 1961., se souvient l'ancien directeur sportif de l'OM.Enlisé dans une certaine sinistrose, le Barça va trouver un nouveau souffle grâce à l'arrivée du fils prodigue.Installé à la tête du Barça dès le début de saison 1988-1989, Johan Cruyff succède à Luis Aragonés. Les attentes placées en lui sont énormes, étant donné le virage philosophique donné par l'homme au Barça en tant que joueur. Zubizarreta apporte pourtant un certain contraste.(2-0 en 1989, NDLR)Clope au bec sur le banc ou aux entraînements, Cruyff se triture les méninges pour parvenir à la symbiose parfaite. Il la trouve à l'aube de la saison 1991-1992, après avoir conquis son premier championnat d'Espagne.