1991-2011 : La première vie du virage Auteuil

Entre 1991, et la création des premiers groupes ultras avec le soutien du PSG version Canal+, et 2010, et les incidents dramatiques avec le Kop de Boulogne débouchant sur le "plan Leproux", le virage Auteuil a toujours été insaisissable : incarnation d'une identité francilienne ouverte pour les uns et repère de racailles et de gauchistes pour les autres, couvé par le club, mais rebelle à l'autorité. Histoire de la première époque d'un Virage qui a fini par échapper à ses créateurs, et à lui-même.

"Il y avait une vraie demande des gens"

Lorsqu'il s'est enflammé une dernière fois le 25 mai 2010, un soir de PSG-Montpellier, à presque 20 ans, pour célébrer ce qu'il savait être sa fin prochaine, le virage Auteuil était devenu bien plus qu'une tribune. Pour Christophe, qui avait passé des années dos à la pelouse et torse nu, elle était même devenue un. La naissance fut pourtant moins héroïque. En 1991, le PSG veut voir plus grand. À l'époque, le prince s'appelle Michel Denisot, et son Qatar, Canal+. Et qui dit télévision dit image. Alors, le Kop Of Boulogne (KOB), saet ses hooligans dérangent. Une alternative s'impose : des bons supporters, festifs et moins turbulents. Des discussions entre le club et quelques inconditionnels déjà présents à Auteuil, naissent les Supras, diminutif de "supporters ultras". Une nouvelle ère commence. À l'aube de la saison 1991-1992, la tribune devient virage, à l'italienne, par contraste avec le kop, d'inspiration anglaise.À cette époque, Christophe a 15 piges. Il débarque à Auteuil et rejoint lesqui s'y égosillent pour soutenir leur équipe et animer la tribune, derrière la banderole Supras. Quelques semaines plus tard, un vol de faucons atterrit à quelques mètres des Supras. À sa tête, Didier, un gars dont la carrière de supporter est déjà bien chargée. D'abord abonné chez les Boulogne Boys, il a appris à animer la tribune, mais la politique et la violence au sein du kop ont fini par l'exaspérer. Seulement,