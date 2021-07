1973 : Le jour où l'Italie a triomphé pour la première fois à Wembley

Le 14 novembre 1973, l'Italie se déplace à Wembley pour y affronter l'Angleterre, à l'occasion d'un match amical qui n'a d'amical que le nom. Et pour la première fois de leur histoire, les Azzurri vont triompher en terre anglaise.

Une victoire à Turin, rendez-vous à Wembley

Giorgio Chinaglia était le genre de personnage qu'il valait mieux ne pas chauffer. Toujours dans la provocation, l'anciende la Lazio adorait se crêper le chignon avec ses adversaires, les supporters adverses et même, parfois, ses propres coéquipiers. Comme ce jour où, avant un derby, il avait juste laissé dépasser sa chaussure du tunnel du vestiaire et l'avait agitée devant les tifosi de la Roma pour les exciter. Ou cette autre fois où, mécontent après un but encaissé sur la pelouse de l'Inter, il avait récupéré le ballon, l'avait posé dans le rond central, et au coup d'envoi de l'arbitre, avait dégagé le long ballon loin devant. Puis s'était tourné vers ses coéquipiers, incrédules, et leur avait balancé :Alors, quand au mois de novembre 1973, dans la forme de sa vie (il sera sacré cette saison-là champion d'Italie avec la Lazio et meilleur buteur de Serie A), Chinaglia se retrouve dans le viseur des médias britanniques, il se frotte les mains. C'est son moment, c'est ce qu'il préfère. Enfant, puis ado, il avait vécu au pays de Galles, où son père avait émigré. Ce dernier avait ouvert un restaurant à Cardiff, et le petit Giorgio, le soir, bossait là-bas en tant que serveur. Il n'en fallait pas plus pour que les tabloïds anglais, à quelques jours d'un match amical entre l'Angleterre et l'Italie à Wembley, se mettent à surnommer les ItaliensReplaçons désormais le contexte sportif. Le début des années 1970 n'est pas franchement une réussite ni pour les Italiens, ni pour les Anglais. Si laatteint la finale du Mondial en 1970, elle échoue ensuite dans la course à la qualification à l'Euro 1972, en perdant contre la Belgique. Les Anglais font pire : ils échouent à se qualifier pour le Mondial 1974, en terminant derrière la Pologne dans son groupe de qualification. Pour leur redonner du baume au cœur, deux matchs amicaux sont organisés entre les deux nations, notamment pour célébrer le 75anniversaire de la Fédération Lire la suite de l'article sur SoFoot.com