1961 : Kiev, le Dégel et l'Ukraine qui s'éveille

Invariablement remportée par des formations moscovites depuis sa création en 1936, la Vyschaïa Liga – le championnat d'URSS – entre dans une nouvelle ère en 1961 : cette année, le tsar du football soviétique trône à Kiev, alors que la période de dégel tolérée par le grand frère russe permet à l'identité et à la culture ukrainiennes de s'afficher un peu plus au grand jour.

Dynamite Kiev

Il existe peu d'archives de ces héros-là. D'abord des chiffres, et surtout un classement. On peut y lire : 1, Dynamo Kiev. 2, Torpedo Moscou. 3, Spartak Moscou. 4, CSKA Moscou. 5, Lokomotiv Moscou. Moscou partout, sauf au sommet. Pour la première fois depuis la création du championnat d'URSS en 1936, un club non moscovite a remporté le gros lot. Pour l'éternité, l'année 1961 est celle du Dynamo Kiev, dans le sillage d'une Ukraine qui retrouve depuis quelques années de maigres élans de liberté.Paradoxalement, tout aurait débuté en 1959 avec un Russe. Le Dynamo s'offre alors les services de l'entraîneur moscovite Vyacheslav Solovyov. Cet ancien joueur du CSKA Moscou convainc vite son monde, notamment grâce à des techniques de préparation physique qui s'avèrent en avance sur leur temps. Les joueurs, en revanche, sont bien ukrainiens, alors que le club s'appuie sur une génération dorée de talents locaux. Parmi eux, les milieux József Szabó et Viktor Serebryanikov, qui deviendront des piliers de la sélection soviétique dans les années 1960. Mais ce sont surtout deux noms qui marqueront à jamais les mémoires. D'abord celui du cérébral ailier Valeri Lobanovski. Formidable sur son côté gauche, le bonhomme connaîtra une destinée de coach encore plus glorieuse, en faisant notamment du Dynamo Kiev l'une des toutes meilleures équipes d'Europe dans les années 1970. Puis il y a l'attaquant Viktor Kanevskyi, qui reste encore à ce jour le huitième meilleur buteur de l'histoire des Blanc et Bleu. Il plantera notamment 18 buts lors de la phase finale du championnat, cette saison-là.À l'époque, le Dynamo Kiev n'avance déjà plus masqué : second du championnat d'URSS en 1960, il est identifié comme une menace montante par les géants russes de la ligue soviétique. La compétition se divise alors en deux phases bien distinctes. Dans un premier temps, les formations sont réparties en deux poules, les cinq premiers de chaque groupe étant ensuite sélectionnés pour un second championnat, disputé entre les dix meilleures écuries Lire la suite de l'article sur SoFoot.com