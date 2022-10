1961-2022 : ombre et lumière du 17 octobre

Ce lundi 17 octobre, Karim Benzema, d'origine algérienne, a remporté le 66e Ballon d'or. C'était aussi le jour anniversaire des manifestations meurtrières de 1961 qui endeuillèrent la communauté des Algériens de France. Même fortuitement, la destinée de Karim, souvent marquée par le mois d'octobre, se rattache en partie à cet événement passé.

France-Algérie 2001 : réveil de l'inconscient collectif ?

Rappel historique : en 1961, l'Algérie, colonie française, lutte pour son indépendance qu'elle arrachera neuf mois plus tard, en juillet 1962. À l'initiative du FLN, lesétaient allés manifester au soir du 17 octobre à Paris pour protester contre le couvre-feu imposé par la préfecture de police. Cette manifestation non autorisée avait abouti à un carnage nocturne (entre 150 et 200 morts parmi les manifestants) demeuré sous l'appellation desLongtemps commémoré dans une relative sobriété de recueillement, cet épisode douloureux d'octobre 1961 durant la guerre d'Algérie, mais qui s'est produit sur le sol français, hante encore la mémoire collective de la communauté algérienne de France. Il explique en partie, de près ou de loin, de façon directe ou indirecte, génération après génération, un malaise identitaire intérieur vécu par une diaspora qui a fait sa vie dans ce pays d'accueil au passé "coupable". La tragédie du 17 octobre 1961, sans doute parce qu'elle s'est déroulée sur le pavé parisien, a marqué la mentalité particulière des Franco-Algériens d'ici, plus "frondeuse" vis-à-vis de la France que celle des cousins maghrébins, Marocains et Tunisiens. Sans doute parce que l'indépendance de leur pays leur a été octroyée de façon plus pacifique par la République française. C'est le 6 octobre 2001, presque quarante ans pile après le 17 octobre 1961, qu'a eu lieu au Stade de France le France-Algérie marqué par l'envahissement de terrain des jeunes supporters des Fennecs. Même s'ils n'avaient certainement pas en tête le souvenir du drame de 1961, ces jeunes gens étaient peut-être mus par des réminiscences, même lointaines, de cet événement surgi de l'inconscient collectif (une sorte d'"octobre noir") et qui les auraient conduits à défier l'ordre et la discipline républicaines. En tout cas, beaucoup des plus âgés des Franco-Algériens d'ici avaient, dès l'annonce de la date du match, relevé la coïncidence liant le 6 octobre à venir au 17 octobre du passé. Dans l'histoire des tragédies collectives, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com