15 novembre 1989 : l'adieu officiel de la RDA contre l'Autriche

La défunte sélection est-allemande (21 septembre 1952 – 15 novembre 1989) a fini emportée par le grand vent de l'histoire. Six jours après la chute du mur de Berlin, lors d'un match en Autriche qualificatif pour le Mondiale italien. Magnéto, Serge !

Toni Polster pour l'histoire

Mercredi, jour de qualif. Il a fait beau sur Vienne, et à la nuit tombée, le stade du Prater a fait le plein de ses 55 000 places. L'ultime rencontre du groupe 3 des éliminatoires au Mondial italien 1990 entre l'Autriche et la RDA prévue à 19h30 a été avancée à 18 heures pour être synchrone avec l'autre match décisif URSS-Turquie à Simferopol. Avec neuf points, les Russes, leaders et bien partis pour l'Italie, sont talonnés par la Turquie, l'Autriche et l'Allemagne de l'Est, toutes à sept points. Tout est donc encore possible dans cette poule de cinq où les deux premiers seront mondialistes.La RDA, au départ mal engagée dans la course, s'est refait la cerise en battant le "grand frère" russe 2-1 en octobre. Une victoire à Vienne, ce mercredi 15 novembre 1989, face à des Autrichiens abordables (1-1 à l'aller à Leipzig) et handicapés par une différence de buts défavorable (-3 pour eux et -1 pour les Allemands de l'Est), est largement envisageable. La RDA possède des joueurs de qualité dont on reparlera plus tard, tels Ulf Kirsten, Andreas Thom et Matthias Sammer (futurs internationaux de la). Et puis, le coach des Blancs, Josef Hickersberger, a eu l'idée saugrenue d'aligner en numéro 9 Anton "Toni" Polster, excellent au FC Séville... mais rejeté par le public viennois ! Des huées assourdissantes descendent des travées du Prater à l'annonce de son nom par le speaker. L'ambiance générale fleure bon le "monde d'avant" pris dans une accélération de l'histoire qui annonce la fin probable de la guerre froide : la RDA lutte avec l'URSS pour une place à la Coupe du monde dans un match arbitré par le Polonais Piotr Werner, soit trois nations du Pacte de Varsovie.Vienne demeure le carrefour diplomatique entre l'Est et l'Ouest, et le point de rencontre entre Occident et Moyen-Orient (sommets de l'OPEP, etc.). Surtout, l'Autriche est devenue depuis l'été 1989 la zone de passage à sa frontière, avec la Hongrie, de très nombreux citoyens est-allemands passés en RFA à la faveur d'un dégel politique au sein du Pacte de Varsovie. Au Prater, ils sont 4000 citoyens de