13e défaite consécutive en Ligue des Champions pour l'OM, battu par Porto Reuters • 25/11/2020 à 23:27 Temps de lecture: 1 min







13e défaite consécutive en Ligue des Champions pour l'OM, battu par Porto par Léo De Garrigues (iDalgo) C'est un triste record que l'OM a battu. En s'inclinant à domicile face au FC Porto (0-2), l'Olympique de Marseille a concédé sa 13e défaite d'affilée en Ligue des Champions, la plus longue série de revers consécutifs dans l'histoire de la compétition. Entreprenants en début de match, les hommes d'André Villas-Boas ont cédé juste avant la pause sur une frappe à bout portant de Zaidu Sanusi. Au retour des vestiaires, Marko Gruji? a laissé ses partenaires à 10 mais l'OM n'en a pas profité, concédant même un deuxième but à la 72e minute par l'intermédiaire de Sergio Oliveira sur penalty. Leonardo Balerdi a lui aussi écopé d'un carton rouge en fin de match. Après 4 journées de Ligue des Champions, Marseille est dernier du groupe C et officiellement éliminé de la compétition. Les Olympiens défieront l'Olympiakos mardi 1er décembre avec pour objectif d'aller chercher la 3e place, synonyme de qualification en Ligue Europa. Dans l'autre match du groupe, Manchester City a pris la mesure de l'Olympiakos (0-1) grâce à une réalisation de Phil Foden.