100 choses à retenir de cette année 2021

Difficile de lutter contre la sinistrose au moment de faire le bilan de l'année 2021, si on s'en tient à l'actualité politique ou sanitaire. Mais le football peut une fois de plus servir de remède... Voici tout ce que 2021 laissera à la postérité, pour le meilleur et pour le pire.

Janvier

Raymond Domenech a regoûté à la Ligue 1, dix-neuf ans après, avec sept petits matchs et aucune victoire sur le banc du FC Nantes. Passion fiasco.Pas de doute : Fred Antonetti a été camelot dans une vie antérieure. Et son client Yoan Cardinale en a eu pour son argent.Neymar et Álvaro ne se lâchent plus. Après le Trophée des champions remporté par le PSG, le Marseillais postait une photo du Parisien avec cette légende :K.O.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L'OM toujours pic.twitter.com/wmJGbHTByQ

Février

Jan Bednarek de Southampton a une autre définition du: CSC, penalty concédé et carton rouge. Résultat des courses : un 9-0 record pour Manchester United.Clap de fin pour la chaîne Téléfoot après l'affaire Mediapro. Même Benjamin Nivet n'a rien pu faire.Pour ceux qui pensaient être sur sofoot.us : les Buccaneers de Tampa ont remporté le Super Bowl.